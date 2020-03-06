المملكة تُدين وتستنكر التفجير الإرهابي قرب السفارة الأمريكية بتونس

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن إدانة السعودية واستنكارها الشديد للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، والذي أودى بحياة رجل أمن وإصابة آخرين.
وجدّدت الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال التطرف والعنف والإرهاب، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها.
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