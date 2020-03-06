منظمة التعاون تدين الهجومين الإرهابيين في كابول وتونس

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي وقع في كابول وراح ضحيته عدد من الأبرياء من بينهم نساء وأطفال، حيث عبرت الأمانة العامة عن خالص تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدةً تضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية حكومةً وشعبًا ووقوفها إلى جانب أفغانستان في مواجهة الإرهاب. كما أكدت الأمانة العامة موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله ودوافعه.

كذلك أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للعملية الإرهابية التي وقعت بالعاصمة التونسية تونس، والتي أسفرت عن مقتل أحد رجال الأمن وأصابت آخرين. وعبرت الأمانة العامة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى وعن تضامنها مع تونس حكومةً وشعباً ودعمها لجهودها في مكافحة الإرهاب، مجددةً التأكيد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.