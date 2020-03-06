منظمة التعاون تدين الهجومين الإرهابيين في كابول وتونس

كذلك أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للعملية الإرهابية التي وقعت بالعاصمة التونسية تونس، والتي أسفرت عن مقتل أحد رجال الأمن وأصابت آخرين. وعبرت الأمانة العامة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى وعن تضامنها مع تونس حكومةً وشعباً ودعمها لجهودها في مكافحة الإرهاب، مجددةً التأكيد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
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