15 ألف زائر لفعاليات الدفاع المدني بالشرقية

اختتمت الخميس فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار «السلامة أولاً» الذي نظمته مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية في معارض الظهران الدولية «إكسبو» برعايةِ أمير المنطقة الشرقية، وشهدت الفعاليات حضور أكثر من 15 ألف زائر وزائرة من كافة أفراد المجتمع سواء من الطلاب والطالبات أو العائلات خلال 5 أيام. وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالشرقية اختتمت، وكانت برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وشهدت حضور أكثر من 15 ألف زائر وزائرة من كافة أفراد المجتمع سواء من الطلاب والطالبات أو العائلات خلال 5 أيام بالفترتين الصباحية والمسائية، مضيفا أن المعرض احتوى على مشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، وأيضا احتوى على ركن لتعليم استخدام الطفاية، إلى جانب ركن عيش تجربة الأبطال، حيث يتم من خلالها ارتداء الزائر لبس رجال الإطفاء والتعرف على طرق مكافحة الحريق، كما اشتملت الفعاليات على رسائل توعوية وتثقيفية ووسائل تدريبية ترفيهية عن السلامة.



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