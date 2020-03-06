ورشة عمل في سجون الباحة

أقامت مديرية السجون بمنطقة الباحة ورشة عمل عن الأنظمة الحديثة للإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات بالسجون، قدمها مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات اللواء يحيى بن علي الغامدي. حضر الورشة مديرو السجون والإدارات والشعب بمديرية المنطقة، وذلك للاطلاع على كافة الأعمال والخدمات التقنية التي تقدم لمنسوبي السجون، وكيفية الاستفادة منها فيما يخدم إنجاز الأعمال بكفاءة عالية وسرعة في إنجاز المهام بما يتوافق مع رؤية المملكة. وفي الختام، قدم مدير السجون بمنطقة الباحة العقيد فايز بن مبارك الأحمري شكره وتقديره للواء يحيى بن علي الغامدي على ما قدمه من معلومات للحضور.



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