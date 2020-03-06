رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقتي تبوك والجوف

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة تبوك تشمل مدن تبوك وتيماء والبدع وأملج وحقل وضباء والوجه. من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. كما أوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي بالإشارة للتنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن رياح سطحية وأتربة مثارة وغبار يحد من الرؤية الأفقية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الطرق السريعة، وتأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، متمنيةً السلامة للجميع.