رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقتي تبوك والجوف

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الطرق السريعة، وتأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، متمنيةً السلامة للجميع.
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