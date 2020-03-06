الرسائل التحذيرية والتوعوية والشخصية مستثناة من الاقتحامية

هيئة الاتصالات: الرسائل الدعائية يجب أن تحتوي على اللاحقة (AD-) بعد اسم الجهة المرسلة - البعض لا يلتزمون بذلك خلال الحملات التسويقية والدعائية - الترحيب باستقبال بلاغات المتضررين من هذا النوع من الرسائل - وزارة التجارة: الرسائل المرسلة من المرشحين بالغرف التجارية تأتي على سبيل الحث على المشاركة في العملية الانتخابية - لجنة الإشراف على الانتخابات والغرفة تقوم بإعداد قائمة الناخبين الذين يحق لهم التصويت وفق ضوابط معينة الرسائل الاقتحامية - هي أي رسالة إلكترونية ترسل دون تمكين المتلقي من تقديم طلب لإلغاء الاشتراك وسائل توجيه الرسائل والاستثناءات - البريد الإلكتروني - الرسائل النصية القصيرة SMS Advertisements - رسائل الوسائط MMS - رسائل الفلاش والفاكس - يستثنى من التعريف الرسائل التحذيرية والتوعوية والشخصية - الرسائل القصيرة ذات الطابع التسويقي تصنّف كرسائل دعائية - يمنع إرسال الرسائل الدعائية بعد الساعة العاشرة مساءً وقبل الساعة الثامنة صباحاً - ألزمت هيئة الاتصالات مقدمي الخدمات بتوفير خدمة ترشيح مجانية لمنع استقبال الرسائل الدعائية - وجود منصة لهيئة الاتصالات لاستقبال بلاغات المستخدمين عبر موقعها الإلكتروني - تمكين المتضرر من استقبال الرسائل الاقتحامية «الدعائية» بعد تفعيله خدمة منع الرسائل الاقتحامية - إصدار قرار بتغريم الأشخاص المخالفين حال ثبوت ارتكابهم المخالفات الواردة في النظام



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