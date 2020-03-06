السعودية اليوم / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تؤجل مؤتمر الإعلام الوطني الذي كان مقررًا عقده في منتصف شهر شعبان



الرياض 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن تأجيل مؤتمر الإعلام الوطني الذي كان من المقرر أن تنظمه كلية الإعلام والاتصال خلال الفترة من 13 - 14 شعبان 1441هـ الموافق 6 - 7 أبريل 2020 في مدينة الرياض.

أوضح ذلك صاحب السمو الأمير الأستاذ الدكتور سعد بن سعود بن محمد عميد كلية الإعلام والاتصال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مرجعًا ذلك القرار لأسباب وقائية تتعلق بفيروس كورونا COVI-19، وكإجراء احترازي من الجامعة تماشيًا مع توجيهات الدولة حرصًا على سلامة الضيوف والمشاركين والحضور كافة.

// انتهى //

19:46ت م

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