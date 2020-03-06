السعودية اليوم / الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني تختم مشاركتها في معرض الدفاع المدني بتبوك



تبوك 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

هنأ مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري المشاركين من مدربين ومدربات ومتدربين ومتدربات وقادة المنشآت التدريبية المشاركين في جناح الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في معرض الدفاع المدني بالمنطقة المقام في مجمع بارك التجاري بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 "تحت شعار السلامة أولاً" على نجاح مشاركتهم في المعرض الذي استمر لمدة 5 أيام، واختتم فعالياته أمس.

وقال المهندس المطيري خلال لقاءه بالمشاركين من المنشآت التدريبية بالكلية التقنية (بنين - بنات) والمعهد الصناعي الثانوي : إن هذه المشاركة تأتي استشعارا من الإدارة لمسؤولياتها التدريبية والاجتماعية بمنطقة تبوك، حيث تمت المشاركة بعدة مشاريع من أبرزها مشروع يهدف إلى حماية الأشخاص داخل المنازل وهي حماية الدوائر الكهربائية بواسطة القواطع ، ومشروع نظام تتبع اللهب الذكي لإطفاء الحريق, ومشروع السلامة من أجلك استشعار (الغاز - والدخان) بحيث يتم فتح النوافذ والابواب اوتوماتيكياً اذا حدث تسريب للغاز أو الدخان.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك أن الإدارة شاركت في هذه الفعالية بجميع المنشآت التدريبية في جميع المحافظات بالمنطقة واضعاً على عاتقه نشر ثقافة السلامة للفرد والمجتمع والمنشآت التدريبية.

وفي ختام حديثة قدم المهندس فهد المطيري شكره لجميع قادة المنشآت التدريبية من كليات (بنين - بنات ) ومعاهد ثانوية صناعية على دعمهم ومتابعتهم في تنفيذ هذه الفعالية.

// انتهى //

19:25ت م

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