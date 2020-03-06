

لندن 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 163 حالة، مقارنة مع 116 حالة يوم أمس.

وأوضحت السلطات في بيان أن الإصابات شملت، أكثر من عشرين ألف فحص أُجري على من يحملون أعراض المرض، مبينة أن 147 حالة مؤكدة في إنجلترا ، و 11 في أسكتلندا ، وثلاثة في أيرلندا الشمالية ، وإصابتين في ويلز.

// انتهى //

19:01ت م

0109





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 163 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.