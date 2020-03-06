السعودية اليوم/ الحكومة الأردنية تنصح مواطنينها بتفادي السفر إلا للضرورة القصوى



عمّان 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

نصحت الحكومة الأردنية اليوم، المواطنين الأردنيين بتفادي السفر إلا للضرورة القصوى ، في ظل تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر في تصريح صحفي اليوم : إن اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن وجهت نصائح لفريق العمل الحكومي الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا بضرورة تفادي المواطنين السفر، إلا للضرورة القصوى كإجراء احترازي يحد من فرص انتشار الفيروس.

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18:29ت م

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