السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في باكستان إلى 18 قتيلاً



إسلام آباد 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة كراتشي إلى 18 قتيلاً بينهم نساء وأطفال.

وأوضح مسؤولون باكستانيون أن فرق الإغاثة انتشلت ثمانية جثث اليوم من موقع المبنى السكني الذي انهار أمس في حي رضوية بكراتشي.

وأضافوا أن السلطات المحلية استعانت بقوات الجيش لرفع الأنقاض والبحث عن أي ناجين، مشيرين إلى أن الحصيلة ما زالت مرشحة للزيادة نظراً لوجود سبعة أشخاص في عداد المفقودين، ويُعتقد في أنهم تحت الأنقاض.

وأفاد سكان محليون أن المبنى الذي انهار كان مكوناً من خمس طوابق وكان قديماً جداً، وبُنيت عليه طبقة إضافية بصورة غير مشروعة، مضيفين بأن انهيار المبنى أدى إلى تدمير منزلين مجاورين.

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16:54ت م

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