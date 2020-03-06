السعودية اليوم / باكستان تعلن عن رصد إصابة سادسة بفيروس كورونا



إسلام آباد 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الباكستانية عن رصدها إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بهذا الفيروس القاتل إلى ستة حالات في البلاد.

وأوضح مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا في تصريح اليوم أن الحالة الجديدة ظهرت في رجل يبلغ من العمر 69 عامًا في

مدينة كراتشي، مؤكدًا أن حالة المريض مستقرة.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن المريض عاد من إيران في 25 من شهر فبراير الماضي، وكان يخضع للمراقبة.

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16:41ت م

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