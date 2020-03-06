السعودية اليوم / حملات ميدانية لأمانة الطائف بسوق المسترجعات للحد من التشوه البصري



الطائف 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف حملة ميدانية بسوق المسترجعات وذلك للحد من ظاهرة عرض البضائع خارج المحلات وبالساحات والممرات وعلى الأرصفة في ظل ما تسببه من تشوه بصري وتأثير سلبي على المظهر العام للموقع ، ومزاحمة للمشاة والسيارات ومرتادي السوق.

وكانت الإدارة العامة للأسواق قد وجهت عدة إنذارات للمحلات التجارية بضرورة إزالة المعروضات وتلافي الغرامات إلا أنها لم تجد تجاوباً من أصحاب المحلات التجارية بالسوق مما أوجب الإزالة في الموعد المحدد بعد انتهاء المهلة من قبل الأمانة ، وبمشاركة الجهات المختصة (محافظة الطائف، الشرطة، الدفاع المدني، مكتب العمل، وفرع وزارة الصحة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة) في أعمال الإزالة لجميع البضائع والمعروضات خارج نطاق المحلات التجارية وأغلبها رجيع غير صالح ، وتم نقلها وإتلافها حسب الأنظمة للحد من انتشار الظواهر السلبية داخل أسواق النفع العام ، وتجاوزت المعروضات خارج نطاق المحلات في السوق التي جرى إزالتها أكثر من 300 طنًا.

وأوضحت أمانة الطائف أنها تخضع أسواق النفع العام كافة لحملات رقابية لمنع التجاوزات ، كما تنفذ جولات ميدانية بشكل دوري على جميع المخالفات النظامية والتشوهات البصرية بجميع المواقع ومعالجتها بشكل فوري، للحد من الظواهر السلبية، كما ينفذ مراقبو الإدارة العامة للأسواق برنامجا رقابيا يوميا لمتابعة المخالفات والحد من تزايدها والتطبيق الفوري للغرامات والجزاءات الرادعة بحق المخالفين وفق لائحة الغرامات البلدية.

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16:14ت م

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