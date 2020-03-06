العراق .. 38 إصابة بـ كورونا وحالتا وفاة

2020-03-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق، حتى عصر اليوم الجمعة، 38 إصابة.

أعلنت ذلك خلية الأزمة المكلفة بمواجهة فيروس كورونا، إثر اجتماع عقدته بحضور وزراء الصحة والتعليم العالي والهجرة وصحة إقليم كردستان، كرس لمناقشة إجراءات الوقاية من الفيروس.

Advertisements

وقالت الخلية في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية: إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس كورونا بلغ حتى الآن 38 إصابة، بينما سجلت حالتا وفاة بسبب الفيروس، فيما زاد عدد الحالات المشتبه بإصابتها على 400 حالة.

كما أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 163 حالة، مقارنة مع 116 حالة يوم أمس.

وأوضحت السلطات، في بيان، أن الإصابات شملت أكثر من 20 ألف فحص أُجري على من يحملون أعراض المرض، مبينة أن 147 حالة مؤكدة في إنجلترا، و11 في أسكتلندا، وثلاثة في أيرلندا الشمالية، وإصابتين في ويلز.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر