كورونا يصيب قرابة 100 ألف شخص حول العالم ويقتل 3380

2020-03-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية إصابة 98023 شخصًا بفيروس كورونا الجديد، و3380 حالة وفاة عالميًّا.

وأصاب فيروس كورونا قرابة 100 ألف شخص، حيث أصبحت سلوفاكيا وبيرو آخر الدول التي أكدت حالات الإصابة بالعدوى القاتلة، ليصبح عدد الدول التي طالها 95 دولة.

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وارتفع عدد القتلى في العالم بعد أن أصبحت كل من: إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا، أعلى الدول إصابة بفيروس كورونا الذي يحمل اسم كوفيد-19 علميًّا، وأدى إلى وفاة 3.4% من المصابين بعدد 3400 شخص.

وبدأ كورونا في الانتشار في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية هذا الأسبوع، حيث أعلنت الأرجنتين وتشيلي عن أول حالة مؤكدة لها هذا الأسبوع، وتم تأكيد وجود عدد قليل في البرازيل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتنبأ فيه العلماء بأن كورونا قد يتسبب في وفاة 15 مليون شخص حول العالم، ويؤثر على الاقتصاد بخسارة 2.3 تريليون دولار.

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