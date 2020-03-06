2020-03-06

مياه حفر الباطن‬ تلغي البصمة بدءًا من الأحد المقبل

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

علمت “متابعات الخليج 365” أن فرع المياه بالمنطقة الشرقية أصدر تعميمًا عاجلًا إلى فرع المياه بمحافظة حفر الباطن بعدم استخدام البصمة لإثبات الحضور والانصراف، والاكتفاء بالبيانات الورقية لإثبات ذلك.

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وحصلت “متابعات الخليج 365” على نسخة من التعميم الذي جاء في نصه:

إشارة إلى تعميم الإدارة العامة لرأس المال البشري قطاع الخدمات المشتركة بشركة المياه الوطنية المتضمن تعليمات وإجراءات احترازية بخصوص فيروس كورونا، وحرصًا من الشركة على صحة وسلامة موظفيها، وتفاديًا للإصابة بهذا الفيروس، ولما تقتضيه مصلحة العمل، وعليه اعتمدوا إبلاغ جميع منسوبيكم بالإدارة أو الفرع عدم استخدام البصمة لإثبات الحضور والانصراف والاكتفاء بالبيانات الورقية لإثبات ذلك على أن يكون كل مدير مسؤول بالقسم أو الإدارة مسؤولًا عن إثبات حضور وانصراف موظفيه، ويعتمد ذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1441هـ.

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