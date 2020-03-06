برلماني لـ روحاني : افرض حجرًا على طهران وإلا سنواجه كارثة

2020-03-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

بعث النائب بالبرلمان الإيراني​ عن محافظة ​طهران،​ محمد ​رضا نجفي​، برسالة إلى الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ ورئيس البرلمان ​علي لاريجاني​ و​وزير الصحة​ ​سعيد نمكي​، طلب فيها فرض حجر صحي على العاصمة الإيرانية طهران على شاكلة الحجر الذي فرضته ​الصين​ على مدينة ووهان؛ للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ الجديد.

وقال نجفي في رسالته: إن “عدم فرض حجر صحي على مدينة قم أدى إلى نتائج كارثية على البلاد، متابعًا أن عدم فرض حجر على العاصمة طهران سينتج عنه عواقب لا تحمد عقباها.

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وكانت إيران هي ثاني دولة تشهد انتشارًا سريعًا لفيروس كورونا بعد الصين؛ حيث تجاوزت الوفيات أكثر من 107 بحسب الأرقام الرسمية، لكن الإحصائيات غير الرسمية تؤكد أن الرقم يتجاوز الـ200 وفاة.

وقالت إيران: إنها قد تلجأ إلى القوة لمنع تنقل المواطنين بين المدن والولايات بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل كثيف.

يأتي هذا فيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية وفاة مدير مركز التفسير في قم جراء فيروس كورونا، وفي وقت سابق تم إعلان وفاة مستشار وزير الخارجية، حسين شيخ الإسلام.

وتسببت إيران في نشر عدوى كورونا بين جميع دول الخليج إضافة إلى باكستان وأفغانستان.

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