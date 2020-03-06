، مصرع مقيم سوداني دهساً تحت عجلات شاحنة بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجهات الأمنية تباشر الحادثة وتتحفظ على السائق

لقي مقيم مصرعه دهساً تحت عجلات شاحنة، وذلك أثناء عبوره الطريق السريع مكة - المدينة، بالتحديد بالنوارية شمالي مكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ فإن مقيماً سوداني الجنسية كان يريد عبور طريق مكة - المدينة، بالتحديد بالنوارية شمالي مكة، عصر اليوم، حيث دهسته شاحنة، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وبحسب شهود عيان، فإن المقيم كان يريد عبور الطريق للوصول إلى المحلات التجارية في الجهة المقابلة، غير أن القدر كان أسبق، لافتين إلى أن المنطقة تشهد حوادث دهس بتكرار، بسبب عدم وجود كوبري مشاة يحدّ من خطورة عبور الطريق.

وقد باشرت الجهات المعنية موقع الحادث، وتم التحفظ على سائق الشاحنة، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.