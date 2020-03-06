، مؤتمر جامعة المؤسس الأول لطب المسنين.. هكذا شاركت "وقار" وهذه مبادراتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الهدلق": نسعى لتحقيق التكاملية بين القطاعات والجهات المعنيّة لخدمة كبار السن

شَاركت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" بمؤتمر جامعة الملك عبدالعزيز الأول لطب المسنين بجدة، الذي تنظمه الجمعية السعودية للطب الباطني، ويبحث المواضيع الهامة في تخصّص طب المسنين.

ومثّل "وقار" في هذا المؤتمر مديرُها التنفيذي عبدالعزيز الهدلق، بورقة عمل بعنوان "جمعية وقار وما تُقدمه لكبار السن في المجتمع"؛ حيث أوضح أن جمعية "وقار" هي الأولى من نوعها، والتي تهدف إلى مساندة قضايا كبار السن في المملكة (الاجتماعية، القانونية، الصحية، الاقتصادية، وغيرها)، وما يُقدم لهم من رعاية وخدمات وتسهيلات.

وأضاف: تسعى "وقار" إلى تحقيق التكاملية بين القطاعات والجهات المعنية لتهيئة البيئة المحيطة بكبار السن لتكون أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، كما تقوم الجمعية بإعداد الدراسات والأبحاث حول قضايا كبار السن، وتضمينها التوصيات المناسبة، وتقديمها للجهات المعنية والتنسيق معها لاعتمادها وتنفيذها.

كما نوّه إلى أن الجمعية نفّذت العديد من البرامج والمبادرات الجديدة والمبتكرة التي تعزز مكانة كبير السن، وتقدم له ما يستحق من الاحترام والتقدير والاهتمام، وعن كون ذلك يأتي حرصًا من الجمعية على المساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة والواعدة رؤية 2030.

وقدم "الهدلق" شكره وتقديره لمنظمي المؤتمر والمشاركين فيه على الجهود المثمرة، مهنئًا بنجاح هذا المؤتمر الهام، وأكد أن مشاركة "وقار" كداعم للمؤتمر ومشارك في المعرض؛ تهدف إلى مساندة كبار السن ودعم حقوقهم والمساعدة في رعايتهم، ورفع مستوى الاهتمام بمكانتهم ودورهم بالمجتمع.

كما شاركت "وقار" بمعرض "المؤتمر" بمبادرة توعوية تثقيفية تحت شعار "أصدقاء كبار السن"، بالتعاون مع طالبات جامعة جدة. وتلخّصت "المبادرة" في المشاركة بركنٍ توعويٍ تثقيفيٍ للزوار، وتذكيرهم بأهمية رعاية من لديهم من كبار السن.



ونُفِّذت "المبادرة" التي حظيت بإقبال عدد كبير من الزوار، خلال أيام معرض التوعية بمرض (الزهايمر، السكر، التغذية)، بالإضافة لتوزيع منشورات تعريفية عن جمعية وقار وخدماتها لكبار السن، ومنشورات إرشادية تحوي عبارات تثقيفية للمجتمع عن كيفية التعامل مع كبار السن وهدايا بسيطة.

