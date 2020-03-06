«وقاية» توضح آلية تطبيق الحجر على القادمين من دول بها حالات كورونا

أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أن الدول المذكورة في القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني، لا تستوجب جميعها الحجر بعد زيارتها أو زيارة مناطق محددة فيها. وأضاف المركز -في بيان نشره عبر حسابه بموقع «تويتر» اليوم الجمعة- أن هذه القائمة تساعد مسؤولي الصحة العامة والأطباء على التقييم والتشخيص الأفضل في حال ظهرت على القادم من السفر أعراض مشابهة لأعراض الإصابة بعدوى تنفسية حادة.

وأضاف المركز: كما أن العودة من السفر من هذه الدول أو مناطق محددة فيها لا يدلّ بالضرورة على الإصابة بالعدوى، إذ إن تأكيد الإصابة بالعدوى -بعد العودة من السفر- يتطلب التقييم الطبي والفحص المخبري.

وأوصى المركز جميع القادمين من هذه الدول بالإفصاح عن تاريخ آخر وجود والاتصال بالرقم المجاني 937 فور ظهور حمى أو سعال أو ضيق في التنفس أو التهاب الحلق.

وكانت تحذيرات قد تداولت عن السفر لـ17 دولة منشورة على موقع «وقاية» خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.

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