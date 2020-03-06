بالفيديو.. عاصفة رملية تؤدي إلى انعدام الرؤية بطرق الجوف

شهدت عدة مناطق من المملكة، اليوم الجمعة، رياحًا متربة أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطرق، وهو ما نبهت إليه هيئة الأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق.
ونشر حساب «طقس العرب» على تويتر، مقطعًا مصورًا لعاصفة رملية في طبرجل بمنطقة الجوف.
ونشرت هيئة الأرصاد -عبر تويتر- صورة بالأقمار الصناعية توضح تأثر مناطق تبوك والجوف وأجزاء من الحدود الشمالية وحائل والقصيم بالأتربة المثارة التي تسبب شبه انعدام للرؤية الأفقية.
من جانبه، نصح خبير الأرصاد بجامعة المؤسس علي الحربي، بتأجيل السفر برًّا، اليوم الجمعة، بعدة مناطق، بسبب الرياح المتربة.
وقال الحربي -عبر حسابه بتويتر- إنه يتوقع نشاطًا عاليًا للرياح المثيرة للأتربة والغبار، ابتداءً من الحدود مع الأردن حتى شمال المدينة المنورة، وتشمل مناطق تبوك، وتتوسع شرقًا حتى حائل وأقصى الحدود الشمالية، وإن قوة الرياح تتركز من تبوك وجنوبها جهة تيما، حتى شمال حائل، وصولًا إلى سكاكا وعرعر.
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