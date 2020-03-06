فيصل بن بندر ينتقد ضعف فروع الوزارات في المحافظات

وصل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، إلى مطار محافظة وادي الدواسر ضمن برنامج زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة. وكان في استقباله لدى وصوله مطار وادي الدواسر محافظ وادي الدواسر المُكلف فهد المسعود، ومحافظ السليل المكلف ثامر الشتوي، ومدير مطار وادي الدواسر المهندس ماجد بن محمد آل رويه، وعدد من القيادات العسكرية وكبار المسؤولين المدنيين والعسكرين. ثم توجه الأمير فيصل بن بندر إلى محافظة السليل، والتقى القضاة ورؤساء المحاكم والمراكز ومسؤولي القطاعات الأمنية ومديري الدوائر الحكومية.

احتياجات المحافظة

رأس الأمير فيصل بن بندر، اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة، بحضور مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ومديري العموم على مستوى منطقة الرياض، من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة وهيئة المدن الصناعية، ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية، وأمانة مجلس المنطقة، جرى خلاله مناقشة جدول الأعمال المعد مسبقًا الذي تضمن احتياجات المحافظة بالأولوية، وأكثر العوائق التي تواجهها، حيث استمع من أعضاء المجالس المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة، كما دشن عدداً من المشروعات التنموية شملت مشروعات للشركة السعودية للكهرباء.

رفع التقارير

أكد أمير المنطقة في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن الهدف من هذه الزيارة هو متابعة ما جرى خلال الزيارات السابقة، مبيناً أن هناك مشروعات من الزيارة السابقة لم يتم عليها أي إجراء، وأن هذه الزيارة تأتي للاطلاع والعمل على تلافي التأخير، وقال واجب علينا ملاحظة هذا التأخير والتعثر، ولا بد من مناقشتها بوضوح ورفع التقارير إلى الحكومة الرشيدة.

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وعن دور فروع الوزارات في المحافظات، بين الأمير فيصل بن بندر ضعف دورهم، وأن هذا الموضوع يجب إعطاؤه أهمية لتقديم الخدمة بشكل واضح وسليم، حتى يتسنى للفروع مساعدة الإدارة العامة الموجودة في المركز الإداري في أعمالهم.

وعن شكوى الأهالي بعدم وجود أي مرفق رياضي في المحافظة قال: نأمل أن يكون لوزارة الرياضة الجديدة لهذه المحافظة دور كامل لإيجاد ما يحتاجه الشباب وتلبية احتياجاتهم التي يتطلعون إليها. وهنأ سمو أمير منطقة الرياض شركة الكهرباء على افتتاح المشروع الذي كلف أكثر من 214 مليوناً، وسيجعل المحافظة تنعم بخدمة كهربائية جيدة، راجياً لهم التوفيق.

أنشطة ثقافية

تضمنت الزيارة التفقدية جولة على المحافظة، كما زار مدرسة ابتدائية السليل واطلع على نشاطاتها الثقافية والوطنية. رافق الأمير فيصل بن بندر خلال الزيارة، مستشار أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، والمشرف العام على إدارة المراسم فيصل بن سعد السديري، ومدير الشؤون الخاصة لأمير منطقة الرياض محمد بن معيض القحطاني، وأمين عام مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.