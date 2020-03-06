كشف تقرير إحصائي «حديث» حجم القروض المقدمة في صندوق التنمية الزراعية منذ نشأة الصندوق حتى نهاية العام المالي 1440-1441هـ 460 ألف قرض، فيما بلغ إجمالي الإعانات المقدمة للمقترضين أكثر من 13.6 مليار ريال. وأوضح تقرير إحصائيات التمويل في فرص الصندوق بالمنطقة الشرقية أن إجمالي عدد القروض المقدمة في المنطقة الشرقية منذ إنشاء الفرع وحتى الوقت الحالي 24 ألفا و405 قروض بقيمة إجمالية 3.428 مليارات ريال، موزعة على النحو التالي: قروض المنطقة الشرقية القروض العادية: 24116 قرضاً بقيمة 2.5 مليار ريال. الدواجن: 107 قروض بقيمة 459 مليون ريال. إنتاج روبيان وأسماك: 7 قروض بقيمة 25 مليون ريال. Advertisements البيوت المحمية: 32 قرضاً بقيمة 69 مليون ريال. الإنتاج الحيواني: 18 قرضاً بقيمة 127 مليون ريال. الإنتاج الزراعي: 116 قرضاً بقيمة 199 مليون ريال. أخرى: 9 قروض بقيمة 49 مليون ريال.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 13.6 مليار ريال إعانات صندوق التنمية الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.