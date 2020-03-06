العدل تحصد جائزة أفضل اتصال حكومي عربيا

وسلّم القاسمي نائب حاكم الشارقة الجائزة للمشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل ماجد بن محمد الخميس. وأكّد الخميس أن الرؤية الاتصالية للوزارة هدفت إلى تعزيز وإثراء العلاقة مع المستفيدين من خلال مسارات عدة سواءً معرفية وتوعوية وتفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية، مضيفا أن هذه الإستراتيجية تأتي وفقًا لتوجيهات وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التي تصب في مسار الوزارة التطويري بما يواكب رؤية المملكة 2030.
وأوضح المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل أن العمل الاتصالي في الوزارة يركِّز على صناعة المحتوى الإبداعي بما يحقق الوصول للجمهور المستهدف بأيسر وأسهل الطرق، بهدف تعريف المستفيدين بالتوجهات والتطورات والمشاريع والمبادرات في القطاع العدلي. وتناول المنتدى الذي يعد أكبر تجمع لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي في دورته هذا العام أربعة محاور رئيسة، ركّزت على ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة والتقنية كمكمن للمجتمعات والاتصال عبر الثقافة والرفاه الفردي والمجتمعي.
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