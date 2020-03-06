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العدل تحصد جائزة أفضل اتصال حكومي عربيا

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تسلمت وزارة العدل جائزة حكومة الشارقة للاتصال الحكومي في فئة «أفضل اتصال حكومي» على مستوى العالم العربي، وذلك في ختام الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وذلك لتميز إستراتيجيتها الفاعلة في التواصل مع جمهورها المستهدف. وأقيم حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2020، تحت رعاية حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 64 متحدثاً من المسؤولين والخبراء والمختصين من 16 دولة.

وسلّم القاسمي نائب حاكم الشارقة الجائزة للمشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل ماجد بن محمد الخميس. وأكّد الخميس أن الرؤية الاتصالية للوزارة هدفت إلى تعزيز وإثراء العلاقة مع المستفيدين من خلال مسارات عدة سواءً معرفية وتوعوية وتفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية، مضيفا أن هذه الإستراتيجية تأتي وفقًا لتوجيهات وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التي تصب في مسار الوزارة التطويري بما يواكب رؤية المملكة 2030.

وأوضح المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل أن العمل الاتصالي في الوزارة يركِّز على صناعة المحتوى الإبداعي بما يحقق الوصول للجمهور المستهدف بأيسر وأسهل الطرق، بهدف تعريف المستفيدين بالتوجهات والتطورات والمشاريع والمبادرات في القطاع العدلي. وتناول المنتدى الذي يعد أكبر تجمع لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي في دورته هذا العام أربعة محاور رئيسة، ركّزت على ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة والتقنية كمكمن للمجتمعات والاتصال عبر الثقافة والرفاه الفردي والمجتمعي.


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