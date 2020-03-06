عاصفة رملية توقف الحياة والطريق الدولي في الشمالية

توقف الحركة
أدت العاصفة إلى زيادة مراجعي المستشفيات من مرضى الربو والأمراض الصدرية لتلقي العلاج اللازم، كما تسببت العاصفة في تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير على طريق الشمال الدولي، حيث انتشر الغبار الكثيف ليغطي مختلف نواحي الطريق، وأوقفت تلك الأجواء الحركة المرورية لسالكي طريق طريف - القريات، دون تسجيل حوادث مرورية خطيرة.
أضرار
تحولت بعض الطرقات والشوارع إلى حالة من الفوضى في طريف نتيجة العاصفة الرملية والعوالق الترابية، إذ شوهدت بعض «الحواجز المعدنية» المتطايرة، فيما سقطت بعض اللوحات الإعلانية مخلّفة أضرارا مادية فقط في بعض الطرق والمنشآت.
تحذير
حذر الدفاع المدني في منطقة الحدود الشمالية في وقت سابق من استمرار نشاط الرياح أمس ما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة وتدني الرؤية الأفقية وتشكل السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط للرياح السطحية.
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