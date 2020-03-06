الخريصي يتفقد المراكز الإسعافية الخارجية لمنطقة الرياض

قام مدير عام فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي بجولة ميدانية على عددٍ من المراكز الخارجية التابعة للمنطقة التي شملت وادي الدواسر والسليل ومفرق نجران. والتقى خلال الجولة مديري ومنسوبي المراكز الإسعافية، واطلع على تجهيزات المراكز من سيارات الإسعاف والأجهزة والقطع الطبية المستخدمة، كما استمع الخريصي لشرح عن جهود هذه المراكز من خلال عملها وتغطيتها للحوادث والحالات المرضية الطارئة، إضافة إلى المعوقات التي تواجه المسعفين في عملهم والعمل على إصلاحها بشكل سريع. وقال الخريصي إن الهيئة حريصة على تطوير المراكز وخلق بيئة عمل صحية من خلال توفير أفضل الخدمات بالمراكز بمنسوبيها وبتوجيهات مباشر من معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم.



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