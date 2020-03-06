منبرا الحرمين: الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع تفشي كورونا حفظا للأرواح

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني المسلمين بتقوى الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه، (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً). وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها بالمسجد الحرام: إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بتعليق العمرة والزيارة مؤقتا للحد من انتشار الوباء القاتل متوافقة مع نصوص الشريعة، فحفظ الأرواح من مسؤوليات الحاكم الكبرى وله تقدير ذلك بعد سؤال أهل العلم والاختصاص، والواجب على المسلمين كافة التوكل على الله عز وجل والتضرع والالتجاء إليه بالدعاء أن يرفع عن خلقه ما نزل بهم فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل.

وفي المدينة المنورة ذكر إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، أن العالم طُعن في رئتيه بداء كورونا، ذلك الوباء الذي سلب الأجفان كراها والأبدان قواها وغزا البلدان وغشاها وفتق الأجواء وشق الأرجاء وأفسد الهواء، فسبحان من ينزل الداء ويأذن بالعدوى إذا شاء امتحانًا واختبارًا وتذكيرًا وتخويفًا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره والتجئوا إليه واطلبوا الحماية والوقاية منه، وحافظوا على الأذكار والأدعية المأثورة فليس أنفع للوباء من الدعاء وصدق الالتجاء.

وأوصى البدير المسلمين بأن يتقوا مضار العلل ومواطن الوباء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ومن يتق الشر يوقه» وخمّروا الوجه عند العطاس والسعال وغطّوه بالمناديل ونحوها لئلا يؤذي أحدكم جليسه بالنفاثة التي تخرج من فمه أو أنفه، أو بالميكروبات التي تنتشر في محيط العطسة أو السعلة، لأن العدوى قد تنتقل بأمر الله تعالى بواسطة استنشاق الرذاذ الملوث في الهواء والفضلة المنتشرة للشخص المصاب، وخمروا أيضا الآنية وأوكوا الأسقية اتقاء للوباء والداء واحترازًا من الهوام والسوام والقوام. وأكد إمام وخطيب المسجد النبوي أهمية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا ومنها تعليق الدخول للمملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي بصفة مؤقتة، مشيداً بحكمة هذا القرار وسمو أهدافه وجليل مقاصده وعظيم فائدته وعائدته على صحة الأبدان والبلدان.