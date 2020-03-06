3 برامج دكتوراه جديدة في زراعة الأحساء

كشف وكيل كلية العلوم الزراعية والأغذية للشؤون الأكاديمية في جامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور صالح التركي، استحداث 3 برامج دكتوراه في الكلية للمساهمة في رفع الوعي الزراعي والوقائي على المستوى الإقليمي، انطلاقاً من إستراتيجية الجامعة في الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والتنمية الزراعية، إلى جانب 11 برنامجاً دقيقاًَ في درجة الماجستير. كما أعلن مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي، استحداث وكالة في كلية العلوم الزراعية والأغذية تحمل مسمى (وكالة الكلية لخدمة المجتمع والشراكة المجتمعية)، وتكليف عضو هيئة التدريس في الكلية الدكتور خالد الهديب وكيلاً لها.

بدوره، أكد الهديب لـ«دوت الخليج» ارتباط هوية الجامعة الجديدة بوكالة الكلية المستحدثة، مبيناً أن أعمال الوكالة تتركز في التطوير والجودة، والشراكة المجتمعية في القطاع الزراعي، والتركيز في خدمة صغار المزارعين من خلال استحداث وحدة متخصصة في الإرشاد الزراعي، وخدمة الشركات الزراعية الكبرى، علاوةً على تقديم دراسة الجدوى والاستشارات وتخصيص مكاتب للشراكة المجتمعية، والعمل على تطوير المهندسين الزراعيين والشركات الوطنية على مستوى المملكة، وتدريب طلاب الكلية المنتهي بالتوظيف في الشركات الزراعية، إضافة إلى تنفيذ محاضرات وورش عمل مجتمعية، ومساعدة المزارعين على تأسيس جمعية زراعية تعاونية لخدمة صغار المزارعين.