

سكاكا 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

أوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي بالإشارة للتنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن رياح سطحية وأتربة مثارة وغبار يحد من الرؤية الأفقية يستمر حتى الساعة السابعة مساء على منطقة الجوف.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الطرق السريعة، وتأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي, متمنية السلامة للجميع.

// انتهى //

17:47ت م

0092





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "مدني الجوف" يحذر من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على المنطقة وانعدام في الرؤية الأفقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.