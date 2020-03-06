السعودية اليوم / إغلاق 20 منشأة تجارية بمدينة السيح لمخالفات صحية ونظامية



السيح 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

أغلقت بلدية الخرج خلال اليومين الماضيين، 20 منشأة تجارية في مدينة السيح، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية بالمدينة.

وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات.

وأوضح أن إدارة الرقابة الصحية ضبطت جملة من المخالفات في عدد من المنشآت الغذائية ومنها العمل دون ترخيص ، وعدم تجديد تراخيص مزاولة النشاط ، وعدم استيفاء الشروط الصحية ، وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية ، كما تم رصد مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك من اللحوم والأسماك والخضروات ، وجرى مصادرتها وتطبيق الغرامات بحدها الأعلى على المنشآت المخالفة حسب الانظمة والاشتراطات البلدية.

وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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16:14ت م

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