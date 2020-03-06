السعودية اليوم / الصحة المصرية تعلن اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا



القاهرة 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -١٩" حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم : أن الـ "12" حالة كانت مخالطة لسائحة تايوانية من أصل أمريكي كانت على متن باخرة سياحية وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت على الفور وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

وأكد أنه تم متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال ١٤ يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل الـ (pcr) لهم وفي نهاية فترة حضانة الفيروس ثبت وجود ١٢ حالة إيجابية حاملة للفيروس من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.

وأوضح المسؤول المصري أنه جاري تحويل الحالات المصابة للمستشفى المخصص للعزل، مشيرًا إلى أن باقي الحالات المخالطة جاري إخضاعها للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.

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15:23ت م

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