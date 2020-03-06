السعودية | نائب وزير الدفاع يلتقي وزير خارجية بريطانيا

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أمس, معالي وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية ، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر ، ومستشار سمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية.