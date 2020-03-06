شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين استهداف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية بتونس والان نبدء بالتفاصيل
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، مؤكدةً وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها.
وقدمت العزاء والمواساة، لذوي الضحية، وللحكومة والشعب التونسي الشقيق، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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