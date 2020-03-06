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أمير الباحة يوجه بتعليق نظام البصمة مؤقتًا
بديوان الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
وجّه أمير الباحة بتعليق نظام البصمة مؤقتًا بديوان الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها للوقاية من كورونا.
وقالت إمارة منطقة الباحة في تغريدة على تويتر : انطلاقًا من حرص واهتمام أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود على صحة منسوبي الإمارة فقد وجّه سموّه بتعليق نظام البصمة مؤقتًا في ضبط إجراءات الدوام والانصراف بديوان الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها.
يذكر أن المملكة اتخذت عدة تدابير وقائية واحترازية من بينها وقف العمرة مؤقتًا، وتعليق التأشيرة السياحية لعدد من الدول، وإغلاق الحرمين الشريفين من بعد صلاة العشاء بساعة لما قبل صلاة الفجر بساعة، فيما تتواصل الإجراءات الوقائية على المنافذ السعودية.
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