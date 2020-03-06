الجهني: موجة الغبار تتوسع خلال ساعات

2020-03-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الأرصاد زياد الجهني أن تتسع رقعة الموجة الغبارية على مناطق متفرقة من المملكة خلال الساعات القادمة.

وقال الجهني : الموجة الغبارية تتوسع بشكل كبير أقصى شمال المملكة هذه الساعات، ولا تزال الرياح نشطة حتى الآن جميع مناطق شمال المملكة.

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وتابع : اليوم ستتعرض مناطق متفرقة من المملكة لهذه الموجة الغبارية خلال الساعات القادمة والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتحول إلى عاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).

فيما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار خفيفة على مناطق شمال المملكة.



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