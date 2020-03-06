بتكلفة 3 ملايين ريال.. جمعية الدعوة برفحاء تبدأ تشييد وقف حياة

2020-03-06

متابعات الخليج 365 - رفحاء

بدأت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء (حياة) العمل في تشييد مشروع وقف حياة في حي القادسية بمحافظة رفحاء على مساحة 2500م وبمسطح بناء 1650 مترًا تقريبًا وتبلغ التكلفة التقريبية للمبنى 3 ملايين ريال شاملة قيمة الأثاث والتكييف.

ويتكون “وقف حياة” من ‫مبنى إداري للجمعية يحتوي على: ‫مكاتب إدارية ودعوية، مكاتب لدعاة الجاليات، ‫معرض للوسائل الدعوية، ‫مكتبة علمية، ‫معرض للوسائل الدعوية للجاليات، ‫فصول دراسية، ‫قاعة للندوات والتدريب، ‫استديو للإنتاج الدعوي.

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‫والمبنى كذلك يضم قسمًا نسائيًا، وفيه مرافق إدارية ودعوية مماثلة.

ودعت الجمعية طالبي الأجر للمساهمة والتبرع عبر حساب الوقف في مصرف الراجحي 169608010377049 وللاستفسار الاتصال على: 0556761688

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