- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم بتكلفة 3 ملايين ريال.. جمعية الدعوة برفحاء تبدأ تشييد وقف حياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بتكلفة 3 ملايين ريال.. جمعية الدعوة برفحاء تبدأ تشييد وقف حياة
على مساحة 2500 م في حي القادسية
متابعات الخليج 365 - رفحاء
بدأت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء (حياة) العمل في تشييد مشروع وقف حياة في حي القادسية بمحافظة رفحاء على مساحة 2500م وبمسطح بناء 1650 مترًا تقريبًا وتبلغ التكلفة التقريبية للمبنى 3 ملايين ريال شاملة قيمة الأثاث والتكييف.
ويتكون “وقف حياة” من مبنى إداري للجمعية يحتوي على: مكاتب إدارية ودعوية، مكاتب لدعاة الجاليات، معرض للوسائل الدعوية، مكتبة علمية، معرض للوسائل الدعوية للجاليات، فصول دراسية، قاعة للندوات والتدريب، استديو للإنتاج الدعوي.
والمبنى كذلك يضم قسمًا نسائيًا، وفيه مرافق إدارية ودعوية مماثلة.
ودعت الجمعية طالبي الأجر للمساهمة والتبرع عبر حساب الوقف في مصرف الراجحي 169608010377049 وللاستفسار الاتصال على: 0556761688
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر بتكلفة 3 ملايين ريال.. جمعية الدعوة برفحاء تبدأ تشييد وقف حياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.