وزارة العدل السعودية تحصد جائزة أفضل اتصال حكومي عربياً

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

تسلّمت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية جائزة حكومة الشارقة للاتصال الحكومي في فئة "أفضل اتصال حكومي" على مستوى العالم العربي، وذلك في ختام الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وذلك لتميز استراتيجيتها الفاعلة في التواصل مع جمهورها المستهدف. وأقيم حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2020 يوم أمس (الخميس) تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 64 متحدثاً من المسؤولين والخبراء والمختصين من 16 دولة. وسلّم نائب حاكم الشارقة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي الجائزة للمشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل السعودية الأستاذ ماجد بن محمد الخميس. وأكّد الأستاذ ماجد الخميس أن الرؤية الاتصالية للوزارة هدفت إلى تعزيز وإثراء العلاقة مع المستفيدين من خلال مسارات عدة سواءً معرفية وتوعوية وتفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية. وأضاف *الخميس*: إن هذه الاستراتيجية تأتي وفقاً لتوجيهات معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التي تصب في مسار الوزارة التطويري وبما يواكب رؤية المملكة 2030. وأوضح المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل أن العمل الاتصالي في الوزارة يركِّز على صناعة المحتوى الإبداعي بما يحقق الوصول للجمهور المستهدف بأيسر وأسهل الطرق، بهدف تعريف المستفيدين بالتوجهات والتطورات والمشاريع والمبادرات في القطاع العدلي. وتناول المنتدى الذي يعد أكبر تجمع لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي في دورته هذا العام أربعة محاور رئيسة ركّزت على ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة والتكنولوجيا كممكن للمجتمعات والاتصال عبر الثقافة والرفاه الفردي والمجتمعي.