، باكستان تعلن عن رصد إصابة سادسة بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لرجل يبلغ من العمر 69 عامًا في مدينة كراتشي

أعلنت السلطات الباكستانية عن رصدها إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بهذا الفيروس القاتل إلى ست حالات في البلاد.

وأوضح مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا، في تصريح اليوم؛ أن الحالة الجديدة ظهرت في رجل يبلغ من العمر 69 عامًا في مدينة كراتشي، مؤكدًا أن حالة المريض مستقرة.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن المريض عاد من إيران في 25 من شهر فبراير الماضي، وكان يخضع للمراقبة.السلطات الباكستانية فيروس كورونا الجديد