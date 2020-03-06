، "آل الشيخ" يشيد.. منابر الجمعة بـ١٥ألف مسجد تتوحد للتوعية الشرعية بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الخطباء يتفاعلون مع تعليمات الوزارة ضمن الإجراءات الاحترازية ووفق توجيه القيادة

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتفاعل الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة اليوم للحديث عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع الأمراض المعدية ومنها "كورونا"، مقدمًا شكره وتقديره للخطباء عقب توحد أكثر من ١٥ ألف جامع اليوم بمختلف المناطق مواكبة للجهود التي تقدمها الدولة لمنع انتشار فايروس "كورونا".

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" الرسمي بـ"تويتر"، جاء فيها: "أشكر أصحاب الفضيلة الخطباء على تفاعلهم غير المستغرب مع تعليمات الوزارة، بتخصيص خطبة #الجمعة اليوم عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع الأمراض المعدية ومنها #كورونا".

وأضاف عن التعليمات قائلاً: "تأتي ضمن منظومة من الإجراءات الاحترازية التي تقدمها الوزارة وفق توجيهات القيادة الرشيدة وحرصاً على صحة الناس".

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قامت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة مرتادي بيوت الله وكذلك منسوبيها من فايروس كورونا، منها توجيه شركات الصيانة والتشغيل بمختلف مناطق المملكة بتعقيم المساجد والسجاد، إلى جانب منع البصمة مؤقتاً لمنسوبي الوزارة وقطاعاتها، وإقامة حملات توعوية مكثفة بالمساجد بمختلف مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الصحة.وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فيروس كورونا الجديد