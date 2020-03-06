، تعقيم الفصول والطاولات.. هكذا يواصل "تعليم الرياض" حملته التوعوية بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - محاضرات تثقيفية وإجراءات احترازية.. و"الأحيدب" تُشدد على دور "المرشد الصحي"

ضِمن جهود تعليم الرياض للتوعية بفيروس "كورونا"، تنظم إدارة الشؤون الصحية المدرسية، العديد من الزيارات التوعوية لمدارس البنين والبنات للتوعية بالفيروس؛ من خلال المحاضرات التثقيفية، وكذلك الوقوف على الإجراءات الاحترازية والوقائية المُنَفّذة فيها ومدى توفر المعقمات في المدرسة.

هذا وقام فريق من الإعلام التربوي، بزيارة للابتدائية 352 التابعة لمكتب تعليم النهضة؛ للوقوف على الإجراءات الاحترازية والوقائية المُنَفّذة والتي شملت توزيع المعقمات، وتهوية الفصول، والاهتمام بنظافة طاولات الطالبات، إضافة إلى مشاهدة الطالبات لعرض فيديو توعوي في الفصول كل على حدة من قِبَل المرشدة الصحية، يشمل طريقة غسل اليدين بصورة صحيحة، والاهتمام بالمرافق الصحية بوجود المعقمات وتحت إشراف فريق الأمن والسلامة والمرشدة الصحية.

من جانبها، ذكرت مساعد مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية، هند الأحيدب، أن الخطة اشتملت على بيان جهود وزارة التعليم في مجال التعامل مع فيروس كورونا، بوضع خطط وإجراءات للوقاية منه والحد من انتشاره؛ بعقد اللقاءات والورش التدريبية وتكثيفها مع القيادات الميدانية بوزارة التعليم والإدارات التعليمية ووزارة الصحة والمختصين بمكافحة الفيروس؛ بهدف توعيتهم وأخذ الحيطة والحذر ومضاعفة جهودهم في متابعة الحالة البيئية للمدارس، والتأكيد على المشرفين والمرشدين الصحيين في المدارس بأهمية الوقاية من الأمراض المعدية، ومراقبة الطلاب والطالبات وملاحظة أي مؤشر يدل على وجود أمراض مُعدية، والحيلولة دون انتشارها، وسرعة اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات بمجرد الاشتباه.

وبيّنت "الأحيدب"، أنه تم إصدار نشرات توعوية معتمدة من وزارة الصحة، وأفلام تتضمن أعراض المرض، وسبل الوقاية منه، وآلية التعامل مع المصابين به، إضافة إلى وضع دليل على موقع الوزارة يتضمن المحتوى الخاص بالجانب التوعوي لفيروس كورونا.

وتابعت: "كما أن للمرشد الصحي أهميةً في معرفة كيفية التعامل مع الطلاب أثناء التواجد في الدوام المدرسي، والتأكيد على قائدي المدارس بالاهتمام بنظافة المدرسة وتهويتها، وتوفير المعقمات ومسح الأسطح".

وأردفت: "أيضًا تجهيز العيادات المدرسية على جميع نطاق المدارس، بالإضافة إلى العمل على تأهيل المرشدين الصحيين لمكافحة فيروس كورونا".

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تعليم الرياض فيروس كورونا الجديد