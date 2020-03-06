محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع عدد الإصابات إلى 4747 حالة أعلنت إيران تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، مما يرفع المحصلة الإجمالية للوفيات إلى 124 ضحية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي: "تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة". وأشارت "رويترز" إلى ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747 حالة.إيران فيروس كورونا الجديد إيران تعلن 17 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-06 أعلنت إيران تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، مما يرفع المحصلة الإجمالية للوفيات إلى 124 ضحية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي: "تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة". وأشارت "رويترز" إلى ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747 حالة. Advertisements 06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 03:53 PM ارتفاع عدد الإصابات إلى 4747 حالة ارتفاع عدد الإصابات إلى 4747 حالة أعلنت إيران تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، مما يرفع المحصلة الإجمالية للوفيات إلى 124 ضحية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي: "تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة". وأشارت "رويترز" إلى ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747 حالة. ، إيران تعلن 17 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" ،

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