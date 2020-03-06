‏الحصيني يوضح موقع «الأخدود البارد» وموجة غبار على 5 مناطق

كشف عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس عضو لجنة «تسميات»، موقع الأخدود البارد، متوقعًا هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق ونشر »الحصيني«، صورة عبر حسابه بموقع «تويتر» قال فيها: «شرح مفصل لموقع الأخدود البارد صباح اليوم الجمعة وتوقعات الأمطار وهي متفاوتة.. موقع الغبار المتوقع إلا أن يصرفه الله على أجزاء من تبوك والشمالية والجوف وشمال المدينة وغرب وشمال القصيم الدائرة الحمراء، ثم يليه الشكل البرتقالي وهو أقل منه».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة- رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتحول إلى عاصفة ترابية؛ تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، بينما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تهطل منها أمطار خفيفة على مناطق شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، تتحول على الجزء الشمالي والأوسط إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.