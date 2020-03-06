السعودية اليوم / إرهابي يفجر نفسه في العاصمة التونسية



تونس 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

فجر إرهابي نفسه اليوم بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية في الطريق المؤدي لمقر السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة بالعاصمة التونسية.

وأفادت مصادر إعلامية تونسية نقلا عن مصادر أمنية أن الإرهابي كان يمتطي دراجة نارية، وسط أنباء أولية تفيد بمقتل عنصرين إرهابيين.

// انتهى //

15:23ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.