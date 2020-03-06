السعودية اليوم / إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية



القاهرة 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء المصرية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأفاد رئيس الهيئة اللواء بحري خالد زهران في بيان له اليوم، أن قرار الإغلاق جاء نتيجة ارتفاع شدة الرياح واضطراب حالة البحر، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف كافة الانشطة البحرية على جميع الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

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15:08ت م

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