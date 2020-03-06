السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن طلال يشهد توقيع مذكرة تعاون بين لجنة إرساء السلم المجتمعي ووزارة العدل ويتسلم درع المصالحة الفخري



أبها 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين لجنة إرساء السلم المجتمعي في أمارة المنطقة و وزارة العدل بحضور معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، على هامش اللقاء التنفيذي الأول لمبادرة إرساء السلم المجتمعي الذي نظمته إمارة المنطقة بالتعاون مع هيئة تطوير عسير.

ومثّل لجنة إرساء السلم المجتمعي في توقيع الاتفاقية وكيل إمارة عسير المكلف نائب رئيس اللجنة محمد بن لبده، ومن جانب وزارة العدل مساعد الأمين العام لمركز المصالحة بدر العنزي.

وتضمنت المذكرة التعاون المشترك بين الجانبين في تسجيل اللجنة لتكون جهة معتمدة في الوزارة لتقديم خدمات المصالحة والوساطة ، واستقبال القضايا المحالة من الطرف الأول التي تدخل ضمن اختصاصه ومعالجتها ، إلى جانب تبادل الخبرات في المشروعات المستقبلية التي تخص المصالحة والوساطة ، بالإضافة إلى تقييم الوضع الراهن وبناء خارطة طريق واهداف استراتيجية لجعل المصالحة الخيار المفضل في حل النزاعات، والعمل على الشراكة في بناء برنامج الوسيط المعتمد وإعداد المدربين ، وإقامة الدورات التدريبية المتخصصة والتعاون في بناء الشراكات المحلية والدولية.

وفي ختام اللقاء تسلم سمو أمير منطقة عسير درع المصالحة الفخري قدّمه معالي نائب وزير العدل سعد بن محمد السيف، تقديراً لجهود سموه في إصلاح ذات البين.

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14:55ت م

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