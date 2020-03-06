السعودية اليوم / سمو أمير عسير يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين لجنة إرساء السلم المجتمعي ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني



أبها 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة إرساء السلم المجتمعي في أمارة المنطقة ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بحضور أمين عام المركز عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان، وذلك على هامش اللقاء التنفيذي الأول لمبادرة إرساء السلم المجتمعي الذي نظمته إمارة المنطقة بالتعاون مع هيئة تطوير عسير.

ومثّل لجنة إرساء السلم المجتمعي في توقيع المذكرة وكيل إمارة عسير المكلف نائب رئيس اللجنة محمد بن لبده، ومن جانب المركز نائب الأمين العام إبراهيم العسيري.

وتضمنت المذكرة التعاون في تنظيم الملتقيات والندوات والتبادل المعرفي، وبرامج التدريب والاستطلاعات التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة وقيم الحوار في المجتمع وتعزز الوحدة الوطنية، ويسهم كل طرف بفاعلية في تحقيق أهدافها وتطويرها وتشجيع الاستفادة من خطط العمل الوطنية مع مؤسسات المجتمع.

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14:37ت م

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