السعودية اليوم / لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا تجتمع صباح اليوم



الرياض 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم, اجتماعها السادس عشر برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون قطاعاتهم الحكومية ذات العلاقة, حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس.

واستعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الأثر الإيجابي لمبادرة الإفصاح عن التواجد في إيران وإسهامها الفاعل بإذن الله في الحفاظ على صحة وسلامة أسر المصابين بالفيروس والمخالطين لهم، حيث ترفد هذه المبادرة الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس ومنع تفشيه.

وأكد أعضاء اللجنة استمرار تطبيق التدابير الوقائية التي تتم سواءً في المنافذ أو داخل المنشآت الصحية وتعزيزها ومتابعتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لمعطيات الموقف ومعطيات الرصد اليومي سواءً للأخطار العالمية أو الإقليمية أو المحلية.

كما ناقش أعضاء اللجنة أهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، والتواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.

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14:32ت م

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