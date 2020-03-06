السعودية اليوم / 77 شخصاً يعتنقون الإسلام بتعاوني الملحاء والمخلاف خلال العام الماضي



صبيا 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

أسهمت الجهود الدعوية المتواصلة التي قدمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا عن دخول (77) شخصاً إلى الإسلام بالمكتب خلال العام الماضي 1440هـ، من مختلف الجنسيات بعد أن تم دعوتهم بكافة الوسائل التي ينتهجها المكتب من خلال الاتصالات والتواصل بواسطة الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من قنوات التواصل مع الأشخاص.

وأوضح تقرير عن نشاط المكتب التابع لمحافظة صبيا في منطقة جازان خلال العام الماضي أن المكتب قام بتنفيذ (274) برنامجاً دعوياً وإرشادياً في المساجد والدور النسائية التابعة للمكتب شملت (160) درساً علمياً ودورة علمية وموسمية و(67) محاضرة وكلمة دعوية وإرشادية و(20) دورة أولية و (19) برنامجاً رياضياً وترفيهياً للشباب و(8) لقاءات دعوية لطلاب المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية.

وبين أن المكتب لم تتوقف أعماله عند حدوده الجغرافية بل امتداد الأثر عبر توظيف التقنيات الالكترونية لنشر الدعوة الصحيحة، حيث نفذ خلال العام الماضي (60) حلقة على اليوتيوب من خلال دورتين علميتين الكترونيتين عن بعد شارك بها أكثر من (1000) شخصاً ليشع نور الدعوة عبر هذه البلاد المباركة إلى أرجاء العالم الرقمي.

وأشار التقرير إلى أن المكتب ومن خلال الشراكة مع الإدارة العامة لسجون منطقة جازان قام خلال العام الماضي بتنفيذ برامج دعوية داخل السجن العام حيث نفذ خلالها (161)محاضرة وكلمة دعوية و(9) دورات ودروس علمية.

واستعرض التقرير أهم الانجازات التي حققها في مجال دعوة الجاليات حيث نفذ المكتب (132) محاضرة وكلمة دعوية للجاليات و (309) دارساً دعوياً وتعليمياً للقرآن الكريم لمختلف الجاليات و(132) زيارة دعوية للجاليات و(4832) مادة دعوية تم توزيعها وترجمة (34) خطبة للجمعة وتوزيع (75) هدية للمسلم الجديد.

واختتم التقرير مبيناً أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف أقام من خلال برنامج تفطير الصائمين بتوزيع واجبة إفطار صائم استفادة منه (45994) أسرة يومياً و(20635) فرداً من رواد المساجد، وكما سير رحلات للعمرة خلال شهر رمضان المبارك استفاد منها أكثر من (106) شخصاً، كما أسهم برنامج الحجيج السنوي في تحجيج (123) فرداً.

// انتهى //

14:22ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.