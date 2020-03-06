السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي مدير دائرة المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية



الرياض 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض، مدير دائرة المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية الدكتور توماس زاهينسن، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.

وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات الإغاثية والإنسانية المدرجة على أعمال المنتدى، وكذلك المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في 47 دولة حول العالم.

وأبدى زاهينسن إعجابه بالدور المميز الذي يؤديه المركز لإغاثة الشعوب والدول المحتاجة دون تمييز.

// انتهى //

14:07ت م

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