شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تتاشد المواطنين الذين تواجدوا إيران خلال الـ 14 يوما الماضية بالاتصال بها والان نبدء بالتفاصيل

طالبت وزارة الصحة من المواطنين المبادرة بالافصاح عن تواجدهم في إيران خلال الـ 14 يومًا الماضية ، ولذلك بالاتصال على رقم الصحة 937، من أجل اتخاذ الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ، وذلك للحفاظ على صحة الجميع وتفادياً لتطبيق العقوبات في حالة المخالفة .

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